Bursa'da Çatıdan Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da evinin çatısından tabanca ile havaya defalarca ateş açan şüpheli, o anları kaydettirip sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi çatı çatı kovalayarak yakaladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elindeki kuru sıkı tabanca ile evinin çatısından havaya defalarca ateş açtı. O görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan şüpheliye tepki yağdı. Şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kimliğini kolayca tespit etti. Şüphelinin 4 suç kaydı olan H.E. (18) olduğunu tespit etmeleriyle birlikte Şirinevler Mahallesi'nde ki adresine operasyon düzenledi.

Çatıdan çatıya kaçtı

Yapılan operasyon sonrası şüpheli H.E. polisin geldiğini fark etmesiyle birlikte çatıya çıktı. Burada yan binalardaki çatıya kaçan şüpheli H.E. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre kaçan H.E. başka bir çatıda kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan H.E., Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği getirildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ederken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BURSA