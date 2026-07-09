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Bursa'da Çifte Cinayet Şok Etti

Bursa\'da Çifte Cinayet Şok Etti
09.07.2026 14:23
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Adalet Uzunoğlu, eşini öldürüp parçalarını atmasını kurban kesmeye benzetti.

Bursa'da eşi emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak farklı çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Adalet Uzunoğlu'nun ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada yaptığı savunma kan dondurdu. Mahkeme başkanının, "Nasıl kestin, zorlanmadın mı?" sorusuna sanığın, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu" cevabını vermesi salonda buz gibi bir hava estirdi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık, emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, eşini sabah saatlerinde evlerinin merdivenlerinde hareketsiz bulduğunu öne sürdü. Paniklediğini ve kendisinden şüphelenileceğini düşündüğü için cesedi nacak ve bıçakla parçalara ayırıp poşetlere koyarak farklı çöp konteynerlerine attığını savundu.

Mahkeme başkanının, "Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçaladın?" sorusuna sanık, "Çok korktum. Bana yıllarca zulüm etti. Benden bilirler diye haber vermedim" diye cevap verdi. Duruşmada en dikkat çeken an ise mahkeme başkanının, "Nasıl kestin, zorlanmadın mı?" sorusu üzerine yaşandı. Sanık, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin, "Kendi kendine düştü deseydiniz" sözleri üzerine ise sanık, "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya ben burayı görecekmişim. 40-50 sene çektim, burayı görecekmişim" diyerek savunmasını sürdürdü.

Tahliyesini isteyen sanık, "Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiliyor, nefes alamıyorum" dedi.

Olay, 28 Ocak'ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada evde kan izleri ve doku parçaları bulunmuş, kriminal incelemeler sonucu delillerin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu tutuklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Kurban, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Çifte Cinayet Şok Etti - Son Dakika

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