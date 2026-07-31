Bursa’da çıkan yangın kontrol altında
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ile Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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