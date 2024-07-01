Bursa'da çıkan yangının acı bilançosu havadan görüntülendi - Son Dakika
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Bursa'da çıkan yangının acı bilançosu havadan görüntülendi

Bursa\'da çıkan yangının acı bilançosu havadan görüntülendi

Bursa'da çıkan yangın, Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alana sıçradı. Yangının havadan görüntüleri, Veterinerlik Fakültesi'nin tesislerinin ve barınaklarının da tehlike altında olduğunu gösterdi.

01.07.2024 10:30  Güncelleme: 10:33
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Bursa'da anız yangını olarak başlayan ve sonrasında Uludağ Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alana sıçrayan yangının acı bilançosu bugünün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde Veterinerlik Fakültesi'nin tesislerinin ve barınaklarının da büyük tehlike atlattığı gözler önüne serildi.

Yangın, dün merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde saat 14.30 civarında başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Uludağ Üniversitesi'nin kampüs içindeki ormanlık alana sıçradı. 9 bin dönümlük sık çam ağaçlarıyla kaplı kampüs içindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Uludağ Üniversitesi personelleri, AFAD, jandarma ve polise ait 40'tan fazla kara aracı, 4 helikopter 2 yangın söndürme uçağı ile birlikte bine yakın personel katıldı. Veterinerlik Fakültesi'ndeki hayvanların tahliyesi yapılırken, muhtemel bir durumda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için de acil durum planları devreye sokuldu. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ve rüzgarın etkisini azaltmasıyla söndürüldü.

Yanan bölge sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Uludağ Üniversitesi'nin alevlere teslim olan Görükle kampüsü içindeki ormanlık alanları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde çamlarla bezeli ormanlık alanın yeşilden griye dönmesi yürekleri dağladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çıkan yangının acı bilançosu havadan görüntülendi - Son Dakika

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