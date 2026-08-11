Bursa\'da Cinnet: Enişte ve Eşini Öldürdü

Bursa'da 36 yaşındaki inşaat işçisi, dedikodu meselesi yüzünden önce 56 yaşındaki eniştesini daha sonra ise 27 yaşındaki eşini silahla öldürdü. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından evinin çatısında suç aletiyle beraber yakalandı. Karakola götürülen şüpheli, basın mensuplarına ise, "Namus meselesi, dosya namus meselesi" dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki İsmail M., dedikodular sebebiyle cinnet geçirdi. Cinnet geçiren adam önce ablasının eşi olan eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) sokak ortasında 8 el ateş ederek öldürdü. Ardından eve giden şüpheli, eşi Canan M.'yi (27) de aynı silahla öldürdü. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli İsmail M.'yi evinin çatısında silahıyla beraber yakaladı.

"Namus meselesi, dosya namus meselesi"

Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada İsmail M. gazetecilere "Namus meselesi, dosya namus meselesi" dedi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.