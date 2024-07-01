Bursa'da çobanla tarla sahibi tartıştı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da çobanla tarla sahibi tartıştı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çobanlık yapan baba-oğul, koyunlarını otlamak için girdiği tarlanın sahibiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle oğul, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından çoban ve oğlu gözaltına alınırken, yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

01.07.2024 01:32
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Bursa'da çobanla tarla sahibi tartıştı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'nde çobanlık yapan baba-oğul, koyunlarını otlamak için girdiği tarlanın sahibiyle tartıştı. Gözü dönen oğul, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Gürdük alanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde çobanlık yapan Şükrü A. koyunlarını otlatmak için Yakup Şahan'ın bulunduğu tarlaya girdi. Hayvanların tarlasına zarar verdiğini gören Şahan, Şükrü A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle olay yerine gelen Şükrü A.'nın oğlu Bayram A., eline aldığı bıçakla aynı aileden Yakup Şahan, oğlu İsmail Şahan ve yeğeni Emin Şahan'ı ağır yaraladı. Tartışmanın olduğunu gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, saldırganı olay yerinde yakalarken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Aynı aileden yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Çoban ve oğlu gözaltına alınırken, ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çobanla tarla sahibi tartıştı, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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