Bursa\'da Çocukların Kamyon Yolculuğu Tehlike Saçtı

3.Sayfa

Bursa'da iki çocuğun seyir halindeki kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise amatör bir kameraya anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Dışarıda oyun oynayan iki çocuk caddeden geçen kamyonun arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptılar. Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında ilerleyen çocuklar, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlarda başka bir sürücü tarafından amatör kamerayla görüntülendi. - BURSA