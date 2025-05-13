Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı

Bursa\'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde, 'çöp atma' nedeniyle iki komşu arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı ve kılıçlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

13.05.2025 00:07
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Bursa'da 'çöp atma' nedeniyle komşular arasında çıkan sopalı, bıçaklı ve kılıçlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 'çöp atma' nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KILIÇLI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopa, bıçak ve kılıçla saldırdı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgayı güçlükle sonlandıran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlem alırken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mert kursun :
    o kılıcı nerenize sokuyorsunuzda kavga da hemen çıkıyor millet dötünün korkusuna kılıç kalkanla gezer oldu 3 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bursa 1-0 Adana 3 0 Yanıtla
  • Kemal:
    bir daha ki sefer sihalarla saldırın 0 0 Yanıtla
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