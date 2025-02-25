Bursa'da Çöp Toplama Merkezinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'da çöp toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöp toplama merkezinde çıkan yangın 1 saat süren yoğun çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde belediyeye ait katı atık toplama merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Endüstriyel Atık Toplama Merkezimizde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor."