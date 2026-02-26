Bursa\'da dairede yangın paniği

Bursa'da bir dairede çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA