Bursa\'da Depo Yangını Kontrol Altında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen ancak elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA