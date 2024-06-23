Bursa'da Diş Apsesi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Adam İçin Tahkikat Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Diş Apsesi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Adam İçin Tahkikat Başlatıldı

Bursa\'da Diş Apsesi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Adam İçin Tahkikat Başlatıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Enda Balta, dişinde oluşan apse nedeniyle fenalaştı. Kendisine verilen ilaçlar sonrası eve dönen Balta, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

23.06.2024 04:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da apse yapan dişi için gittiği hastaneden evine dönen 46 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul'dan kısa bir süre önce Bursa'ya gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apse nedeniyle fenalaştı. Görümcesiyle sabah saatlerinde rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve tekrar döndü. Akşam saatlerinde fenalaşan 46 yaşındaki adamın yakınları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı. Odaya gittiklerinde Baltan'ın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine ola yerine gelen sağlık ekipleri, Balte'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Diş Apsesi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Adam İçin Tahkikat Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 İsrail’de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek İsrail'de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek
22:33 Ünlü iş insanı Vedat Aşçı’nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı Ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı
21:46 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm
21:19 HDP’li Ferhat Encü’den skandal paylaşım Portekiz’i Kürtçe sözlerle tebrik etti HDP'li Ferhat Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti
20:28 Diyarbakır’daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında can vermiş Diyarbakır'daki anız yangınından dram çıktı: Kurtarmak istediği amcasıyla alevlerin arasında can vermiş
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
23:53 Romanya’yı 2-0 yenen Belçika, EURO 2024’teki ilk galibiyetini aldı Romanya'yı 2-0 yenen Belçika, EURO 2024'teki ilk galibiyetini aldı
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
22:54 Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü
22:27 Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok
22:09 Tokat’ta düğünde atılan havai fişekler kuru otları tutuşturdu Tokat'ta düğünde atılan havai fişekler kuru otları tutuşturdu
20:35 A Milli Takımımız, Portekiz’e 3-0 yenildi A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi
19:45 Portekiz karşısında dağıldık resmen Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
19:38 Sivas’ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü Sivas'ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 05:45:20. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Diş Apsesi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Adam İçin Tahkikat Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement