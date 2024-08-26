Bursa\'da Dönerci Dükkanında Yangın Çıktı

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Bursa'da 5 katlı bir binanın altında bulunan işyerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan dönerci dükkanında meydana geldi. İşyerinde çıkan alevler işletmeyi sararken, çevredekiler hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri panik dolu anlar yaşadı. O anlar kameraya yansırken, yangın ise kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA