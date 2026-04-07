Bursa'da Düğün Konvoyuna 660 Bin TL Ceza
Bursa'da Düğün Konvoyuna 660 Bin TL Ceza

Bursa\'da Düğün Konvoyuna 660 Bin TL Ceza
07.04.2026 13:58
Bursa'da tehlikeli düğün konvoyuna 660 bin TL ceza kesildi, sürücülerin ehliyetleri alındı.

Bursa'da trafikte tehlike saçan düğün konvoyundaki araç sürücülerine toplam 660 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Bulvarı üzerindeki trafik güvenliğini tehlikeye atarak ilerleyen düğün konvoyunun sosyal medyadaki görüntüleri üzerine harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde araçlar tek tek tespit edilip sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 660 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, ilgili sürücülerin ehliyetlerinin geçici süreyle geri alındığı, araçların ise trafikten men edilmesine yönelik işlemlerin uygulandığı öğrenildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan konvoy ve benzeri ihlallere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Düğün Konvoyuna 660 Bin TL Ceza - Son Dakika

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
SON DAKİKA: Bursa'da Düğün Konvoyuna 660 Bin TL Ceza - Son Dakika
Advertisement
