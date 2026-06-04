Bursa'da düğün konvoyunda tehlikeli hareketler yapan şahıslar, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri riske attı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki bazı araçlardaki şahıslar tehlikeli hareketlerde bulundu. Kimisi araç camından sarkarken, kimi de seyir halindeki aracın kapısının üzerine oturarak yolculuk yaptı.

Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA