Bursa'da Elektrikli Scooterla Ölümle Dans - Son Dakika
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Bursa'da Elektrikli Scooterla Ölümle Dans

Bursa\'da Elektrikli Scooterla Ölümle Dans
17.06.2026 09:36
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Scooter sürücüsü, kasksız ve korumasız şekilde 90 km/s hızla trafikte tehlikeli ilerledi.

Bursa'da elektrikli scooter sürücüsünün trafikteki tehlikeli ilerleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooter kullanan bir kişi, trafikte adeta ölümle dans etti. Yaklaşık 90 kilometre hıza ulaştığı öne sürülen sürücünün, herhangi bir kask ve koruyucu ekipman kullanmadan seyretmesi dikkat çekti. Arkadan gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, scooter sürücüsünün araçların arasında ilerlediği ve yüksek hızla yol aldığı görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Elektrikli Scooterla Ölümle Dans - Son Dakika

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