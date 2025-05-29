1 yıllık emeği 1 gecede gitti! Uluslararası üne sahip, değeri 60 bin lira

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Köyünde çiftçilikle uğraşan 52 yaşındaki Mehmet Kazel, 1 yıl önce ektiği enginarları hasat etmek için gittiği tarlasında gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.

İddiaya göre gece vakti gelen şüpheli veya şüpheliler tarladaki tüm enginarları toplayıp, doldurdukları araçlarıyla kayıplara karıştılar. Şikayette bulunan Kazel, başına gelenler karşısında hırsızlara isyan ederken, "Bu emek onların boğazından nasıl geçecek" diye sitemini dile getirdi.

ZARARI 60 BİN LİRA

60 bin lira zararı olan 2 çocuk babası çiftçi, "4-5 yıldır burada enginar yetiştiriyorum. Sabah ürünlerin hasadı için buraya geldim. Tarlada enginarların çalındığını gördüm. Muhtemelen gece vakti buraya gelip tarladaki enginarları toplamışlar. Polis ekiplerine bilgi verdim. Onlar da güvenlik kameralarını inceliyor. Biz bu parayı kazanmak için emek veriyoruz, şimdi bu para onların boğazından nasıl geçecek? Ben onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise şüphelilerin geldiği saat aralığındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Konuyla ilgili tahkikat sürerken, çiftçi Kazel, vatandaşların pazarlarda şüphelendiği bir durum olursa 112 ekiplerini aramalarını istedi.