Bursa'da eşini tabanca ile öldüren kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da eşini tabanca ile öldüren kadın gözaltına alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, oto galeri sahibi Muhammet Nurullah Çetinkaya, tartıştığı eşi Süheyla Çetinkaya tarafından vuruldu. Göğsünden ağır yaralanan Çetinkaya, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Eşi Süheyla Çetinkaya ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.03.2025 09:09
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Muhammet Nurullah Çetinkaya (42), tartıştığı eşi Süheyla Çetinkaya (41) tarafından tabanca ile göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Nurullah Çetinkaya hayatını kaybederken, eşi ise gözaltına alındı.

Olay saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Oto galeri sahibi Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Çetinkaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Süheyla Çetinkaya, eşine ait tabancayla ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığılan Muhammet Nurullah Çetinkaya ağır yaralandı. Olayın ardından Süheyla Çetinkaya 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini tabancayla yaraladığını bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çetinkaya'nın cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Eşini vuran Süheyla Çetinkaya ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da eşini tabanca ile öldüren kadın gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da eşini tabanca ile öldüren kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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