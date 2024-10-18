Bursa\'da Esnaflar Arasında Kavga

3.Sayfa

Bursa'da esnaf arasında çıkan kavga caddeyi ringe çevirdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık yaşayan iki esnaf cadde üzerinde sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. - BURSA