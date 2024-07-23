Bursa\'da fabrika yangını kontrol altına alındı

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Bursa'da bir fabrikada başlayan ve kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikalar havadan dron ile görüntülendi.

Yangın, 9.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 3 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, TOMA, Tarım A.Ş.'ye ve Yıldırım Belediyesi'ne bağlı tankerler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangın mahalline gelerek açıklamalarda bulundu. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alınan yangın, dron ile havadan görüntülendi. - BURSA