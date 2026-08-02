Bursa'da Feci Kaza: Eşini Hastaneye Götüren Sürücü ve Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Feci Kaza: Eşini Hastaneye Götüren Sürücü ve Eşi Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Feci Kaza: Eşini Hastaneye Götüren Sürücü ve Eşi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Keles ilçesinde hastaneye giden sürücünün aracı takla attı. İkisi de hayatını kaybetti.

Bursa'nın Keles ilçesinde rahatsızlanan eşini hastaneye götüren sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan eşi Havva A.'yı hastaneye götürmek için yola çıkan Ramazan A. (37) idaresindeki otomobil, Davutlar Mahallesi'nden Bursa istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan A. ile araçta bulunan eşi Havva A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Keles, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Feci Kaza: Eşini Hastaneye Götüren Sürücü ve Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Feci Kaza: Eşini Hastaneye Götüren Sürücü ve Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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