Bursa'da Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti
23.06.2026 11:47
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Osmangazi'de kamyonet motosikleti ezerken, sürücü frene basmadan kaçtı. Genç kız hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonetle iki aracın arasından makas atıp, motosikleti ezen sürücü frene bile basmadan kaçtı. Aracın altında kalan genç kız hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü yerde yatan arkadaşını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaçan otomobil sürücüsü ise Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yaklaşık 1 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, akşam 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesinin Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir B. idaresindeki kamyonet hızla seyir halindeyken, iki aracın arasında makas attı. Bu esnada Aykut Y. yönetimindeki motosiklete çarpan kamyonet, yaklaşık 100 metre savurduğu motosiklette yolcu konumunda bulunan Yasemin E.'nin (18) üzerinden geçti. Frene basmadan kaçan sürücünün dehşet saçtığı o anlar kameraya anbean yansırken, kanlar içinde yerde kalan genç kızın yardımına vatandaşlar koştu.

Meraklı sürücüler trafiği aksattı

Bazı vatandaşlar genç kızı kurtarmak için zamanla yarışsa da meraklı sürücüler ise olay yerine bakmak için frene basınca trafik adeta durma noktasına geldi. Ambulans trafikten ilerleyemeyince vatandaş ve polis trafiği açmak için zamanla yarıştı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı genç kızı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı

Motosiklet sürücüsü Aykut Y. ise yaralı olmasına rağmen arkadaşını kanlar içinde görünce, "O iyi mi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekilerin ve polisin güçlükle sakinleştirdiği sürücü tedavi altına alındı. 18 yaşındaki genç kız ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Abdülkadir B., Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 1 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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