Bursa'da feci kaza: Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada BMW model otomobil, mezarlık ziyareti için karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Kadınlar ağır yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Halil G. yönetimindeki 16 BCA 340 plakalı BMW marka otomobil, Ümitalan Mahallesi mevkiindeki mezarlığa geçmeye çalışan Ayşe Özlü ve yeğeni Medine Münevver Durdu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya savrularak ağır yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekiplerinin tahkikatı sürüyor.
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