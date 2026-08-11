Bursa\'da Feci Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere ok gibi girdi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan eşi yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver E. yönetimindeki 16 PAE 75 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçta yolcu konumunda bulunan eşi Alime E. ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi güvenlik tedbiri alırken, yaralılar itfaiye yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı.

Sürücü Enver E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.