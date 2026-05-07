Bursa\'da Firari Şahıs Çatıda Yakalandı

07.05.2026 13:33
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., kaçarken çatıda polisleri izlerken yakalandı.

Bursa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 54 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen firari şahıs, polis ekiplerinden kaçmak için çıktığı çatı katında adeta saklambaç oynadı. Çatıda oturup aşağıdaki polis ekiplerini izleyen şüpheli, infaz büro ekipleri tarafından fark edilince çaresizce teslim olmak zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'tehdit' suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 54 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen A.T.'nin saklandığı adres tespit edildi.

Adrese gelen polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçmak yerine çatı katına çıkıp saklanmaya çalıştı. Bir süre çatıda oturarak aşağıdaki ekipleri izleyen şahıs, polislerin kendisini fark etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kaçacak yer kalmadığını anlayan firari, çaresizce teslim oldu.

Operasyon anları saniye saniye kameraya yansırken, ekiplerin dikkatli takibiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyonlar kapsamında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi daha yakalandı. 'Kasten öldürme' suçundan 45 yıl hapis cezası bulunan İ.B. ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanırken, 'dolandırıcılık', 'hırsızlık' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından toplam 16 yıl cezası bulunan R.Ş. de gözaltına alındı.

'Hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan E.A., 'yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası ve 19 suç kaydı bulunan M.K. (33), 'hırsızlık' suçundan 8 yıl 2 ay 20 gün cezası bulunan G.O. ile 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.G. de yakalanarak emniyete götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

