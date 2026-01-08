Fırtına çatıları uçurdu, karavanları devirdi - Son Dakika
Fırtına çatıları uçurdu, karavanları devirdi

Fırtına çatıları uçurdu, karavanları devirdi
08.01.2026 15:12  Güncelleme: 15:17
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı sokağa düştü. Olayda yaralanan olmazken, Nilüfer'deki bir galeri önünde de karavan ve motorlar zarar gördü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısı fırtınada havalanıp sokağa düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Nilüfer ilçesindeki lüks bir galeri önündeki karavan ve motorlar da fırtınada devrilip zarar gördü. Galerinin kepenkleri ise şiddetli rüzgarda uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın alüminyum çatısı fırtınada koparak sokağa düştü. Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı olay sırasında sokakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Belediye ekipleri sokağa düşen çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki lüks bir galeride de fırtına sebebiyle kepenkler uçtu. Galerinin bahçesinde bulunan karavan ve lüks motorlar ise şiddetli rüzgarda devrilip zarar gördü. - BURSA

Kaynak: İHA

