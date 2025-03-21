Bursa'da Frenleri Patlayan Otobüs Yokuş Aşağı Kaza Yaptı - Son Dakika
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Bursa'da Frenleri Patlayan Otobüs Yokuş Aşağı Kaza Yaptı

Bursa\'da Frenleri Patlayan Otobüs Yokuş Aşağı Kaza Yaptı

Bursa'da frenleri patlayan bir belediye otobüsü, yokuş aşağı inerek önce bir otomobile ardından da bir direğe çarparak durabildi. Kazada otobüs şoförü ve yolcular dahil 8 kişi yaralandı.

21.03.2025 14:12  Güncelleme: 14:29
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Bursa'da frenleri patlayan belediye otobüsü yokuş aşağı önce bir otomobile sonra da direğe çarparak durabildi. Kazada şoförle birlikte 8 kişi yaralandı. Araç içi ve dışındaki kameraya yansıyan görüntülerde frenlerden ses geldiği, şoförün önce park halindeki bir otomobile sonra da direğe çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otobüs içindeki yolcular çığlık çığlığa sağa sola savrulup başlarını çarptılar. Büyük bir faciayı önleyen ve kendisi de yaralanan şoförün ilk sorusu ise "iyimisiniz" oldu.

Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde öğle saatlerinde freni patlayan bir belediye otobüsü önce park halindeki araca sonra da karşı yöne geçip bir direğe çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Heykel Siteler hattında çalışan S2 numaralı belediye otobüsü Kaplıkaya Siteler Mahallesi Kanuni Cadde üzerinde frenlerinin boşalması sonucu önce önündeki bir otomobile ardından da karşı yöne geçip bir direğe çarparak durabildi.

Üzerinde baz istasyonu da bulunan direkte de maddi hasar meydana geldi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Otobüsün ilk önce çarptığı park halindeki otomobilde yaralanan kimse bulunmadı. Belediye otobüs şoförünün aracın hızını azaltmak için önce park halindeki otomobile çarpması da muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anı ise otobüsteki kameralara saniye saniye yansıdı. Frenlerden önce ses gelmesi, aracın hızını arttırması dikkat çekiyor. Sürücü ise yokuş aşağıya inerken önce park halindeki bir otomobile arkadan çarpıp hızı azaltıyor ve karşı yöne geçip direğe çarpıyor. İki çarpmanın etkisiyle de otobüs içindeki yolcular yere düşüp sağa sola şiddetli şekilde savruluyor.

Yolcular çığlık atarken, kendisi de yaralanan otobüs sürücüsü yaralılara "iyimisiniz" diye soruyor - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Frenleri Patlayan Otobüs Yokuş Aşağı Kaza Yaptı - Son Dakika

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