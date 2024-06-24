Bursa'da Gelin Alma Merasiminde Silahlar Patladı - Son Dakika
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Bursa'da Gelin Alma Merasiminde Silahlar Patladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düğün konvoyunda gelin alma merasimi sırasında silahlar patladı. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, ortalığın savaş alanına döndüğü anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 10:28
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Bursa'da gelin alma merasiminde ortalık savaş alanına döndü. Konvoyda silahların patladığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu gelin alma merasimi için evin önüne geldi. Evin önünde arabalarından son ses şarkılar açan erkek tarafı, bir süre sonra silahla havaya ateş açtı. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar amatör kamera ile kaydedildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Gelin Alma Merasiminde Silahlar Patladı - Son Dakika

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