Bursa'da Gelin ve Damadın Aileleri Arasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Gelin ve Damadın Aileleri Arasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Tutuklandı

Bursa'da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 1 kişi de darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.07.2024 20:36
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Bursa'da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan ve 1 kişinin bıçakla 1 kişinin de darp edilerek yaralandığı olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce gelin ve damat Şahin Ö. arasında başlayan anlaşmazlık ailelere gitti. Konuya dahil olan gelinin ailesi, kızını damattan almak istedi. Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı. Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile, kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.'yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan E. ve kuzeni Hasan T. ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri damadın yakınları İ.A., E.A., M.A., N.A. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İ.A., M.A., N.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Gelin ve Damadın Aileleri Arasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Gelin ve Damadın Aileleri Arasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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