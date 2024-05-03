Bursa'da Genç Ailesini Bıçakla Rehin Aldı - Son Dakika
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Bursa'da Genç Ailesini Bıçakla Rehin Aldı

Bursa\'da Genç Ailesini Bıçakla Rehin Aldı

Bursa'da bir genç, tartıştığı ailesini elinde bıçakla odaya kilitleyerek rehin aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik mücadelesi sonucunda aile tahliye edilirken, genç ise ikna edilerek gözaltına alındı.

03.05.2024 05:08
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Bursa'da tartıştığı ailesini elinde bıçakla odaya kilitleyerek rehin alan 28 yaşındaki genç, ekiplerin bir saatlik mücadelesi sonrası ikna edilirken, aile bireyleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi 3'üncü Hasanağa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Uğurcan K. ile ailesi arasında tartışma çıktı. Öfkeli genç mutfağa yönelerek eline aldığı bıçakla anne, baba ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip rehin aldı. Kavga sesleri üzerine komşular durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler kapıyı açmayan genci dakikalarca ikna etmek için uğraştı. 1 saatlik mücadele sonrası aile itfaiye ekiplerince camdan tahliye edilirken, Uğurcan K. ise polis ekiplerince ikna edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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