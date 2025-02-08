Bursa\'da Genç Kuş Zannetti!

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Bursa'da bisikletin arkasında yolcu konumunda seyreden genç, bir anda kendisini kuş zannetti. İlginç anlar amatör kameraya yansıdı.

Gülümseten görüntüler merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesinde kayda alındı. Bisiklet ile seyir halinde olan gencin arkasında bulunan yolcu bir anda kendisini kuş zannetti. Kollarını açtıktan sonra çırpan genç komik görüntüler oluşturdu. İlginç anlar, diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA