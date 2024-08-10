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Bursa'da gezmek için motosiklet çaldı, önce kameraya sonra polise yakalandı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da gezmek için motosiklet çalan şüpheli polisten kaçamadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs gece saatlerinde zincire bağlı park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı. Daha sonra motosikleti çalıştıran şüpheli sırra kadem bastı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kısa sürede kimliğini tespit etti. 21 yaşındaki İ.G. motosikletle gezdiği sırada polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.