Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Bursa\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Yabancı uyruklu kişilere yasa dışı konaklama sağladığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

30.01.2025 16:20
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Bursa'da yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek kaçak yollarla çalıştırdığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. 29 göçmenden 10'unun yasal kalış hakkının olmadığı ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, Göçmen Kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçesi Yunus Emre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek, çalıştırıldıklarının tespit edilmesi üzerine; 30 Ocak 2025 tarihinde iş yerine yapılan operasyonda iş yerinde çalışan 29 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu belirlendi. Şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan kimlik kontrollerinde 2 si çocuk olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklu şahsın yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. İkamet izni olmadan yasa dışı şekilde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek, çalıştırdığı tespit edilen İ.M.D. isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu şahısların bilgi sahibi olarak ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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