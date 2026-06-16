Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Bursa\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
16.06.2026 12:19
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Bursa'da düzenlenen operasyonda 19 kaçak göçmen tespit edildi, 2 organizatör yakalandı.

Bursa'da kaçak göçmen işçi çalıştırıldığı belirlenen iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 yabancı uyruklu şahıs tespit edilirken, göçmenleri yasa dışı şekilde barındırıp çalıştırdığı belirlenen 2 organizatör yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Nilüfer ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan ilk operasyonda bir adreste 4 yabancı uyruklu erkek şahıs yakalandı. Şahısların yapılan kontrollerinde kimliksiz oldukları, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları ve yasal kalış haklarının bulunmadığı tespit edildi.

Ekiplerin ikinci bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda ise 15 yabancı uyruklu erkek şahıs kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 1 kişinin vize ihlali yaptığı, 2 kişinin kimliksiz olarak ülkeye kaçak giriş yaptığı, 3 kişinin başka illere kayıtlı ve izne tabi olduğu, 6 kişinin ise çalışma izni bulunmaksızın kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi.

Polis ekiplerinin araştırmalarında yabancı uyruklu şahısların farklı adreslerde yasa dışı şekilde barındırıldığı ve çalıştırıldığı ortaya çıktı. Şahısların bir adreste kişi başı aylık 18 bin TL, diğer iş yerinde ise kişi başı aylık 32 bin TL karşılığında temin edildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında göçmenleri temin ederek yasa dışı şekilde barındırıp çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli organizatör yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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