Bursa\'da hafif ticari araç makas atarak trafiği tehlikeye soktu, emniyet arıyor

Bursa'da hafif ticari otomobil sürücüsü makas atarak trafiği tehlikeye attı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, makas atmaya başladı. Makas atarak trafiği tehlikeye sokan otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Makas atma anları, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Ayrıca, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aracı tespit etmek için çalışmalara başladı.