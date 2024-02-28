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Bursa'da hafif ticari otomobil ile motosiklet çarpıştı... O anlar kemerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinden meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Latif T.yönetimindeki 16 ATT 717 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Murat K. yönetimindeki 16 NRK 13 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü 20 metre sürüklenerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.