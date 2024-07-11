Bursa'da Halk Otobüsü Çukura Saplandı - Son Dakika
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Bursa'da Halk Otobüsü Çukura Saplandı

Bursa\'da Halk Otobüsü Çukura Saplandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir halk otobüsü, kazı çalışması yapılan yerden geçerken tekeri çukura saplandı. Otobüs, iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

11.07.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Bursa'da kazı çalışması yapılan yerden geçmek isteyen halk otobüsünün tekeri çukurda kalınca çıkamadı. Araçtaki yolcular tahliye edilirken, otobüs iş makinası yardımı ile mahsur kaldığı yerden çekildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde ilerleyen halk otobüsünün şoförü, alt yapı çalışması için kazı yapılan yerden geçmek istedi. Aracın ön kısmı çukuru atlatırken, arka teker havada asılı kaldı. Aracı bir türlü olduğu yerden çıkaramayan otobüs şoförü yolcuları tahliye ederken, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye polis ve belediye ekibi sevk edildi. Araç iş makinası yardımı ile çıkarılırken, talihsiz kazada yaralanan olmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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