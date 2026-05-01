Bursa\'da hastanede yangın paniği

Bursa'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer ek binasının ameliyathane kısmında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sularında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer ek binasının ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dumanın tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yoğun bakımdaki bazı hastalar için ek ambulans istenirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor. - BURSA