Bursa'da hatalı sollama yapan otomobil, motosikleti ezmekten kıl payı kurtuldu.
Olay, akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Yeniköy-Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Tek şeritli yolda önündeki otomobili sollayan Opel marka otomobilin sürücüsü, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen motosikletle burun buruna geldi. Araç motosikleti teğet geçerken, o anlar otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Hatalı Sollama Kazayı Kıl Payı Önledi - Son Dakika
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