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Bursa'da hortum paniği kamerada: Sandalyeler havada uçuştu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Etkinlik için meydana koyula sandalyeler havada uçuşurken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kameralarına yansırken, gören vatandaşlardan ise panik halinde kaçışmaya başladı. İlçe meydanında çıkan hortum etkinlik için meydana dizilen sandalyeleri havada uçuştururken, bir süre sonra gözden kayboldu.