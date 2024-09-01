Bursa'da hortum paniği kamerada: Sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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Bursa'da hortum paniği kamerada: Sandalyeler havada uçuştu

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kameralarına yansırken, gören vatandaşlardan ise panik halinde kaçışmaya başladı. İlçe meydanında çıkan hortum etkinlik için meydana dizilen sandalyeleri havada uçuştururken, bir süre sonra gözden kayboldu.

01.09.2024 11:50
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Bursa'da hortum paniği kamerada: Sandalyeler havada uçuştu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Etkinlik için meydana koyula sandalyeler havada uçuşurken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kameralarına yansırken, gören vatandaşlardan ise panik halinde kaçışmaya başladı. İlçe meydanında çıkan hortum etkinlik için meydana dizilen sandalyeleri havada uçuştururken, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Yenişehir, 3-sayfa, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da hortum paniği kamerada: Sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

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