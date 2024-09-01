Bursa'da hortum paniği kamerada: Sandalyeler havada uçuştu
BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Etkinlik için meydana koyula sandalyeler havada uçuşurken, o anlar kameraya yansıdı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kameralarına yansırken, gören vatandaşlardan ise panik halinde kaçışmaya başladı. İlçe meydanında çıkan hortum etkinlik için meydana dizilen sandalyeleri havada uçuştururken, bir süre sonra gözden kayboldu.
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