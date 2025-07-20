Bursa\'da İhracaat Deposu Yandı

Bursa'da bir ihracaat deposu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Bursa'da Yenişehir ilçesi Yolören Mahallesi'nde bir ihracaat deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - BURSA
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