Bursa'da iki ilçede 10 yabancı uyruklu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da iki ilçede 10 yabancı uyruklu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Bursa\'da iki ilçede 10 yabancı uyruklu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'da düzensiz göçle mücadele için Osmangazi ve Yıldırım'da düzenlenen operasyonlarda 10 yabancı uyruklunun ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kimliksiz 10 yabancı uyruklu, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bursa'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda 10 yabancı uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yabancı uyruklular sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde huzur uygulamaları ve operasyonlar düzenledi.

Bin 544 şahıs sorgulandı

İl genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda toplam bin 544 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 29 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi. Ekiplerin araç denetimlerinde ise 145 araç kontrol edildi. Denetimlerde kurallara aykırı olduğu belirlenen 34 araca toplam 278 bin 853 TL idari para cezası uygulandı.

Osmangazi'de iş yerine operasyon

Ekipler tarafından Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, işçi olarak çalışan toplam 15 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yapılan kontrollerde şahıslardan 5'inin kimliksiz olduğu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve yasal kalış hakkının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 3 şahsın izne tabi başka bir ile kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu, 7 yabancı uyruklu şahsın ise yasal kalış hakkının mevcut olduğu tespit edildi. İş yerinde bulunan yabancı uyruklu şahısların tamamının çalışma izni alınmadan kaçak olarak çalıştırıldığı, iş yerinin ise gerekli çalışma izin ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

Yıldırım'da 5 kaçak göçmen yakalandı

Yıldırım ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde 5 şahsın tamamının kimliksiz olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Osmangazi ve Yıldırım'daki iki ayrı operasyonda yakalanan toplam 10 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri için Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan yabancı uyruklu şahısları belirli bir ücret karşılığında yasa dışı şekilde çalıştırdığı ve barındırdığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Göçmen KaçakçılığıOsmangaziYıldırım3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da iki ilçede 10 yabancı uyruklu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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