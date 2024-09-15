Bursa\'da İki Kardeş Gölde Tehlike Yaşadı

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Bursa'da iki kardeş deniz botu ile gölde yüzdüğü sırada aniden çıkan rüzgar ile açığa sürüklenmeye başladı. 11 yaşındaki Hüseyin, bottan atlayarak vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 7 yaşındaki Yasemin'i kurtarmak için vatandaşlar sahildeki bir işletmeye ait tekne harekete geçit. Kısa sürede bota ulaşan vatandaşlar Yasemin'i tekneye alarak sahile sağ salim ulaştırdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İznik Gölü Orhangazi sahilinde meydana geldi. Bursa'dan Orhangazi'ye İznik Gölü sahiline pikniğe gelen ailenin oğlu Hüseyin A. (11) ve kardeşi Yasemin A. (7) deniz botu ile gölde yüzmeye başladı. İki kardeş suda yüzerken aniden çıkan rüzgar botu açığa doğru sürükledi. Botta bulunan iki kardeşten 11 yaşındaki Hüseyin, bottan atladı. Çevredeki vatandaşlar Hüseyin'i sahile çıkarırken, minik Yasemin'in olduğu bot yaklaşık 500 metre açığa doğru sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu esnada git gide açığa sürüklenen bottaki Yasemin'i kurtarmak için zamanla yarış başladı. Göl sahilindeki bir işletmeye ait tekne bota doğru hareket etti. Kısa sürede bota ulaşan teknedeki vatandaşlar Yasemin'i tekneye alarak sahile sağ salim ulaştırdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olan Yasemin, kontrolleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Anne ve baba ise sahilde gözyaşları içinde çocuklarının kurtarılmasını bekledi. - BURSA