Bursa\'da inşaat deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bursa'da inşaat deposunda çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına aldı.

Can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA