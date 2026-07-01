Bursa'da iş yeri bacası yangını paniği - Son Dakika
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Bursa'da iş yeri bacası yangını paniği

Bursa\'da iş yeri bacası yangını paniği
01.07.2026 09:34
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bacayı tutuşturmak amacıyla yakılan ateş, bacanın alev almasına neden oldu. Bacadan yükselen yoğun duman kısa sürede çevreyi kaplarken, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 dakikada olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Osmangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da iş yeri bacası yangını paniği - Son Dakika

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