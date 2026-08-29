Bursa\'da Işık İhlali Kazası

Bursa'da ara yoldan ana artere çıkmak isteyen sürücüye, kırmızı ışıkta geçen otomobil çarptı. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmazken, ışık ihlali yapan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu. Kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes E. yönetimindeki 16 BMA 434 plakalı otomobil, ara yoldan ana artere çıkmak istedi. Bu esnada ana arterde kırmızı ışık ihlali yapan Muhammed Mustafa G. yönetimindeki 16 BJG 066 plakalı otomobil, duramayarak diğer araca çarptı. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri, çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan inceleme sonrası 16 BJG 066 plakalı otomobilin ışık ihlali yaptığı tespit edildi. Muhammed Mustafa G.'ye 5 bin lira idari para cezası kesilirken, ışık ihlali yaptığı için ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.