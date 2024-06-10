Bursa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

10.06.2024 09:34
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Bursa'da işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler işyerinin her tarafını sararken bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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