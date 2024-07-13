Bursa'da İtfaiye Ekipleri Kediyi Havalandırma Boşluğundan Kurtardı - Son Dakika
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Bursa'da İtfaiye Ekipleri Kediyi Havalandırma Boşluğundan Kurtardı

Bursa\'da İtfaiye Ekipleri Kediyi Havalandırma Boşluğundan Kurtardı

Bursa'da havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu film sahnelerini aratmadı.

13.07.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Bursa'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 3. Alpay Sokak üzerinde meydana geldi. Havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Film sahnelerini aratmayan operasyon

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kalan kediyi kurtarmak için kolları sıvadı. Halat yardımı ile 10 metre derinliğe inen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı. Film sahnelerini aratmayan anlar an be an kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da İtfaiye Ekipleri Kediyi Havalandırma Boşluğundan Kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da İtfaiye Ekipleri Kediyi Havalandırma Boşluğundan Kurtardı - Son Dakika
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