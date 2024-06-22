Bursa'da İtfaiye Ekipleri Yılanı Yakaladı - Son Dakika
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Bursa'da İtfaiye Ekipleri Yılanı Yakaladı

Bursa\'da İtfaiye Ekipleri Yılanı Yakaladı

Bursa'daki bir sitede bahçe kapısına dolanan yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yılan yakalandı ve doğaya salındı. Son zamanlarda artan hava sıcaklığıyla birlikte yılanlar vatandaşlara panik yaşatıyor.

22.06.2024 10:21
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Bursa'daki sitenin bahçe kapısındaki sarmaşıklara dolanan yılan, itfaiye ekiplerine ecel terleri döktürdü. Dakikalarca ter döken ekiplerin 1 metreyi bulan yılanı yakaladığı anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi üzerinde bulunan bir sitenin girişindeki bahçe kapısına dolanan yılan site sakinleri tarafından fark edildi. Endişeli vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, kapının üzerindeki sarmaşıklara dolanan yılanı çıkarmak için dakikalarca ter döktü.

Uzun uğraşlar sonucu yılanı yakalayan ekipler, kontrollü bir şekilde doğaya saldı.

Öte yandan, son zamanlarda artan hava sıcaklığıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara panik yaşatıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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