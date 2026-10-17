Bursa\'da İznik Gölü\'nde dalgalara rağmen yüzen vatandaşlar görüntülendi

Bursa'da İznik Gölü'nde dalgalara rağmen yüzen vatandaşlar görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa ve ilçelerinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava İznik Gölü çevresinde yüksek dalgalar oluşturdu. Kıyıda bir araya gelen vatandaşlar soğuk havaya ve dalgalara aldırış etmeden göle girip yüzdü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Bursa ve ilçelerinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava İznik Gölü çevresinde de etkili oluyor Yağışla birlikte şiddetini artıran rüzgar göl yüzeyinde yüksek dalgalar oluştururken kıyıda dikkat çeken anlar yaşandı
İznik Gölü kıyısında bir araya gelen bir grup vatandaş soğuk havaya ve yükselen dalgalara aldırış etmeden kendilerini gölün sularına bıraktı Zaman zaman etkisini artıran dalgalar arasında yüzen vatandaşlar zorlu hava şartlarına rağmen gölün keyfini çıkardı
Son günlerde bölgede etkili olan sağanak yağışlar ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle göl çevresinde soğuk hava hakim olurken vatandaşların dalgalar arasındaki yüzme keyfi ilginç görüntülere sahne oldu
Soğuk havaya ve dalgalara meydan okuyan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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