Bursa\'da İznik Gölü\'nde dalgalara rağmen yüzen vatandaşlar görüntülendi

Bursa ve ilçelerinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava İznik Gölü çevresinde de etkili oluyor Yağışla birlikte şiddetini artıran rüzgar göl yüzeyinde yüksek dalgalar oluştururken kıyıda dikkat çeken anlar yaşandı

İznik Gölü kıyısında bir araya gelen bir grup vatandaş soğuk havaya ve yükselen dalgalara aldırış etmeden kendilerini gölün sularına bıraktı Zaman zaman etkisini artıran dalgalar arasında yüzen vatandaşlar zorlu hava şartlarına rağmen gölün keyfini çıkardı

Son günlerde bölgede etkili olan sağanak yağışlar ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle göl çevresinde soğuk hava hakim olurken vatandaşların dalgalar arasındaki yüzme keyfi ilginç görüntülere sahne oldu

Soğuk havaya ve dalgalara meydan okuyan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.